Мак-Грегор може провести наступний бій з американцем

Джерело - Чемпіон.
Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор (22–4) влітку може вийти в октагон проти Джастіна Гейджі (21–2) з США.
Про це повідомляє Chisanga Malata.
Сторони вже ведуть попередні переговори.
Per @ArielHelwani, Conor McGregor's representatives are in preliminary talks with the UFC over a summer showdown with Justin Gaethje.— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) February 24, 2020
Sign me the hell up!! 🔥🔥#UFC pic.twitter.com/wE9xZUU2qQ
Примітно, що обидва бійці в своїх останніх на даний момент поєдинках перемогли американського ветерана Дональда Серроне на прізвисько Ковбой (36–14, 1 NC).
Раніше повідомлялося, що Хабібу Нурмагомедову не цікавий реванш із Мак-Грегором.
Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.