Мак-Грегор може провести наступний бій з американцем

Суперником ірландця може стати Гейджі з США

Джерело - Чемпіон.

Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор (22–4) влітку може вийти в октагон проти Джастіна Гейджі (21–2) з США.

Про це повідомляє Chisanga Malata.

Сторони вже ведуть попередні переговори.

Per @ArielHelwani, Conor McGregor's representatives are in preliminary talks with the UFC over a summer showdown with Justin Gaethje.



Sign me the hell up!! 🔥🔥#UFC pic.twitter.com/wE9xZUU2qQ — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) February 24, 2020

Примітно, що обидва бійці в своїх останніх на даний момент поєдинках перемогли американського ветерана Дональда Серроне на прізвисько Ковбой (36–14, 1 NC).

Раніше повідомлялося, що Хабібу Нурмагомедову не цікавий реванш із Мак-Грегором.

Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.