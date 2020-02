Мак-Грегор може провести наступний бій з американцем

Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор (22–4) влітку може вийти в октагон проти Джастіна Гейджі (21–2) з США.

Про це повідомляє Chisanga Malata.

Сторони вже ведуть попередні переговори.

Per @ArielHelwani, Conor McGregor's representatives are in preliminary talks with the UFC over a summer showdown with Justin Gaethje.



Sign me the hell up!! 🔥🔥#UFC pic.twitter.com/wE9xZUU2qQ