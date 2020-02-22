Oll.tv пообіцяв компенсацію користувачам за проблеми з трансляцією Ліги Європи

Oll.tv проведе розслідування щодо причин збою під час матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Про це розповів директор сервісу Борис Данилов.

"Можна написати десятки причин вчорашнього збою і сотні тез про те, як ми готувалися і що зробили під час підготовки до плей-оф Ліги чемпіонів / Ліги Європи, але чи матимуть вони сенс для користувачів платного сервісу? Ні.

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Можна тисячу разів вибачатися і просити вибачення, але чи стане від цього легше, якщо ти пропустив матч улюбленої команди? Навряд чи. Ви жадаєте відповідей, конкретики, відповідальності. І ви маєте на це повне право.

- Ми проводимо службове розслідування обставин системних аварій, детально розглядаючи як внутрішні, так і можливі зовнішні чинники.

- Ззовні залучені професіонали своїх галузей, наші фахівці продовжують працювати в понаднормовому режимі. Всі наявні технічні ресурси спрямовані виключно на питання надійності роботи сервісу.

- Ми призупинили рекламну активність, спрямовану на залучення нових користувачів. Всі сили і ресурси спрямовані на забезпечення якісної послуги існуючим користувачам.

- Всім користувачам автоматично нараховано місяць додаткової дії до існуючої підписки. Сподіваємося на ваш кредит довіри тривалістю рівно місяць - не більше, не менше", - відзначив Данилов.