Зірковий український багатоборець достроково завершив зимовий сезон

Касьянов не встиг відновитися після змагань в Естонії

Джерело - Главком.

Бронзовий призер чемпіонату світу-2009 з десятиборства Олексій Касьянов після чотирьох видів семиборства посідав друге місце, проте на старт другого дня чемпіонату України у приміщенні не вийшов, адже не встиг відновитися після змагань в Естонії.

Про це він заявив прес-службі Федерації легкої атлетики Запорізької області.

"Зі мною все добре, я не травмувався. Причина такого рішення в іншому. Після турніру у Таллінні відчував, що можу виступити набагато краще, показати вищий результат, ніж був в Естонії. Через це вирішив у Сумах змагатися не з окремих видів, а з семиборства. У Таллінні змагання пройшли не зовсім легко, була досить сильна боротьба, довелося швидко бігти заключні 1000 метрів. Організм не встиг відновитися за десять днів. Після першого дня чемпіонату у Сумах відчув, що поліпшити найкращий результат сезону мені не вдасться, тому вирішив припинити змагання. Зараз дам організму відновитися і готуватимуся до Токіо. В олімпійський рік зробити так було краще", - зазначив Касьянов.

Нагадаємо, Бех-Романчук виграла турнір у Франції.