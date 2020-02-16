Ураган програв у Житомирі, Продексім переміг аутсайдера. Результати матчів 16 туру Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
У чемпіонаті України з футзалу серед чоловічих команд відбулися матчі 16-го туру.
Ураган несподівано поступився у Житомирі. У Рівному і Львові теж видалися результативні матчі, у яких господарі святкували перемоги. Продексім у Сумах святкував перемогу на класі.
ІнБев - Ураган 5:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 8 Івановський, 1:1 - 14 Коваль, 2:1 - 20 Бакум, 3:1 - 21 Чеберяк, 4:1 - 28 Бланк, 4:2 - 36 Абакшин, 5:2 - 38 Бакум, 5:3 - 39 Масевич
Енергія - Сокіл 5:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Кузь, 1:1 - 14 Хамдамов, 2:1 - 25 Кузь, 2:2 - 33 Гресь, 2:3 - 34 Токар, 3:3 - 38 Легендзевич, 4:3 - 38 Кузь, 5:3 - 40 Пелех
Кардинал-Рівне - Епіцентр К-Авангард 4:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Ардашніков, 1:1 - 19 Сандул, 2:1 - 22 Мілінький, 2:2 - 29 Бондаренко, 3:2 - 33 Ардашніков, 3:3 - 34 Теряєв, 4:3 - 39 Кручок
Food Centre-СумДУ - Продексім 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Зеленкевич, 1:1 - 9 Зварич, 1:2 - 29 Шотурма, 1:3 - 30 Воляник
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Нагадаємо, Разуванов представляє футзальний клуб комуністичної партії Росії.