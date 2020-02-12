Беленюк: Я сам не зрозумів відео Ломаченка, вважаю, їм з Усиком слід займатися боксом, а не лізти в гарячі теми

Славетний український борець прокоментував скандальне відео Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Чемпіону світу з греко-римської боротьби та за суміцнитством народному депутату України Жану Беленюку не зрорзумілий вчинок Василя Ломаченка з опублікованим скандальним відео.

Про це зауважив сам спортсмен у студії Вацко-LIVE.

"Якщо чесно, мені не зрозуміло навііщо Василь опублікував таке відео. Я особисто знаю Ломаченка й хотів би переговорити з ним, перш ніж робити висновки. Якщо він хотів поділитися віршем, то можна його просто вивчити напам'ять та зачитати публічно. Певні думки в мене є (замислився), але до розмови з Васею залишу їх при собі.

Мені здається, Ломаченку та Усику слід займатися боксом і не лізти в неоднозначні теми. Ще донедавна вони об'єднували всю країну, а зараз...", - наголосив Беленюк.

Нагадаємо, скандал трапився через відео, яке опублікував Василь Ломаченко в своєму Instagram, у якому прославляються російські спецнайманці. На цьому Лома не зупинився, та пограв у хокей за клуб з дивною репутацією та слоганом.

Сам же боксер намагався виправдатись, але чимала частина українського суспільства не сприйняла цього та продовжує засуджувати українського чемпіона.