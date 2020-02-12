Джерело - kolo.news.
8-9 лютого у Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів, на якому Олег Федорко подолав бар’єр висотою 173 сантиметри, встановивши таким чином новий світовий рекорд.
Про це повідомляє kolo.news.
Додамо, у грудня минулого року полтавець став кращим під час турніру на Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні у стрибках у висоту.
Раніше, Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині.
Нагадаємо, Бех-Романчук здобула перемогу в Польщі, оновивши особистий рекорд.