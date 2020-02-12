Полтавець Федорко встановив черговий рекорд

8-9 лютого у Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів, на якому Олег Федорко подолав бар’єр висотою 173 сантиметри, встановивши таким чином новий світовий рекорд.

Про це повідомляє kolo.news.

Додамо, у грудня минулого року полтавець став кращим під час турніру на Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні у стрибках у висоту.

Раніше, Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині.

Нагадаємо, Бех-Романчук здобула перемогу в Польщі, оновивши особистий рекорд.