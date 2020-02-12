Дерюгіна: Не хочу бойкотувати Гран-прі у Москві, діти пораділи через умови для тренувань у Росії

Віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна правильно поступила, що дозволила збірній України виступити на Гран-прі Москви.

Про це вона заявила в інтерв'ю UA: Перший.

"Я дуже рада. Вважаю, то я правильно поступила. Діти дуже зраділи через відмінних умов для тренувань, які є у Росії.

4-е місце Єви Мелещук також дуже добре. Це система Гран-прі, ми в ній 25 років, я не хочу бойкотувати цей турнір", - сказала Дерюгіна.