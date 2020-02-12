 Дерюгіна: Не хочу бойкотувати Гран-прі у Москві, діти пораділи через умови для тренувань у Росії | Гімнастика | Champion.com.ua
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Дерюгіна: Не хочу бойкотувати Гран-прі у Москві, діти пораділи через умови для тренувань у Росії

Сьогодні 13:15 756 1
Віце-президент ФГУ підтримує поїздки на змагання до Росії
Дерюгіна: Не хочу бойкотувати Гран-прі у Москві, діти пораділи через умови для тренувань у Росії
#Дерюгіна, #Росія

Джерело - UA: Перший.

Віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна правильно поступила, що дозволила збірній України виступити на Гран-прі Москви. 

Про це вона заявила в інтерв'ю UA: Перший.

"Я дуже рада. Вважаю, то я правильно поступила. Діти дуже зраділи через відмінних умов для тренувань, які є у Росії.

4-е місце Єви Мелещук також дуже добре. Це система Гран-прі, ми в ній 25 років, я не хочу бойкотувати цей турнір", - сказала Дерюгіна.

Гран-прі Москви відбувався в з 7-го по 9 лютого. Українки не здобули медалей на змаганні.

Раніше, Дерюгіна пояснила, чому збірна України поїде на змагання у Москву.

Нагадаємо, підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву.

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