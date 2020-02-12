Ратнікова перемогла на змаганнях у Польщі та оновила особистий рекорд

Українка фінішувала з результатом 7,32 с

Джерело - ФЛАУ.

Українська легкоатлетка Вікторія Ратнікова перемогла на змаганнях OrlenCup у Лодзі.

Про це повідомляє ФЛАУ.

Дистанцію 60 метрів вона подолала з особистим рекордом 7,32 с.

Марія Мокрова й Іванна Аврамчук пробігли 60 метрів за 7,63 с і 7,78 с відповідно, чого забракло для виходу у фінал. До фіналу у змаганнях серед чоловіків не вдалося потрапити Роману Кравцову (6,84с).

Раніше, Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині.

Нагадаємо, Бех-Романчук здобула перемогу в Польщі, оновивши особистий рекорд.