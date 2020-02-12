Ратнікова перемогла на змаганнях у Польщі та оновила особистий рекорд

Джерело - ФЛАУ.
Українська легкоатлетка Вікторія Ратнікова перемогла на змаганнях OrlenCup у Лодзі.
Про це повідомляє ФЛАУ.
Дистанцію 60 метрів вона подолала з особистим рекордом 7,32 с.
Марія Мокрова й Іванна Аврамчук пробігли 60 метрів за 7,63 с і 7,78 с відповідно, чого забракло для виходу у фінал. До фіналу у змаганнях серед чоловіків не вдалося потрапити Роману Кравцову (6,84с).
Раніше, Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині.
Нагадаємо, Бех-Романчук здобула перемогу в Польщі, оновивши особистий рекорд.