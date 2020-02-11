Кучмій став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби

Микола Кучмій ефектно завершив свій виступ на чемпіонаті Європи у Італії

Джерело - Чемпіон.

Третю нагороду у складі збірної України на чемпіонаті Європи у Римі здобув борець греко-римського стилю Микола Кучмій.

Спочатку у чвертьфіналі чемпіонату Європи в Римі Кучмій в категорії до 130 кг шокував весь світ греко-римської боротьби, розгромивши титулованого турка Різу Каяалпа (5:1). Однак, після такої гучної перемоги Кучмій в півфіналі з рахунком 1:2 програв румунові Аліну Чіураріу.

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У сутичці за третє місце Кучмій вирвав перемогу у Зурабі Гедехаурі з Росії.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.

Раніше, Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи.