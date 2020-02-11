Бубка: Україна планує здобути 150-200 ліцензій на Олімпіаду

Українським спортсменам реально здобути 150-200 ліцензій на олімпійські ігри.

Про це розповів глава НОК України Сергій Бубка.

"Зараз у наших спортсменів найвідповідальніший період. До кінця червня вони будуть отримувати олімпійські ліцензії. На сьогодні ліцензії на участь в Іграх отримали вже 82 українських спортсмени, планується завоювати 150-200 путівок.

Зараз найбільшого успіху досягли наші збірні з художньої гімнастики і синхронного плавання. Остаточний список спортсменів, які представлять держава в Токіо, стане відомим у червні", - сказав Бубка.