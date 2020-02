Президент МОК отримав від російського олігарха подарунок за 8,8 млн доларів

Російський олігарх Алішер Усманов подарував Олімпійському музею в Лозанні рукопис маніфесту організатора сучасних Олімпійських ігор П'єра де Кубертена

Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

З рук Алішера Усманова унікальний документ прийняв особисто президент МОК Томас Бах.

Рукопис містить промову, в якій де Кубертен вперше представив ідею відродити Олімпійські ігри. З цим маніфестом Кубертен виступив 25 листопада 1892 року в Сорбонні. Два роки по тому було офіційно прийнято рішення про відновлення Олімпійських ігор.

У грудні минулого року манускрипт був проданий на аукціоні Sotheby's за 8,8 млн доларів, ім'я покупця залишалося в таємниці.

Pierre de Coubertin’s historic founding text finds its home at The @OlympicMuseum in Lausanne The donor is revealed as Alisher Usmanov, President of the International Fencing Federation @FIE_fencing. pic.twitter.com/lpyxPqGSbU