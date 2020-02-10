Українські легкоатлети виграли чотири золоті медалі на Balkan Indoor U20 Championships

Українці посіли друге місце у медальній таблиці

Джерело - ФЛАУ.

9 лютого Стамбул приймав юніорський чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні, на якому українці виграли чотири золота і посіли друге місце у медальній таблиці.

Про це повідомляє ФЛАУ.

Вище лише господарі змагань збірна Туреччини (21 медаль – вісім золотих, шість срібних і сім бронзових). Всього участь у змаганнях взяли команди з 21 країни.

У секторі для стрибків у висоту Олег Дорощук підтвердив статус фаворита і переміг з рекордом чемпіонату – 2,20 м. Андрій Дибка виграв змагання зі стрибків з жердиною (5,10 м).

Ще два золота до скарбнички збірної поклали дівчата. Світлана Жульжик виграла змагання з бігу на 800 метрів і встановила рекорд чемпіонату (2.07,51 хв). Марія Буряк перемогла з бігу на 400 метрів (55,19 с), а Анна Орлова фінішувала п’ятою (56,20 с).

Раніше, швед Арман Дюплантіс на турнірі в Торуні підкорив висоту 6.17 метрів, що стало світовим рекордом.