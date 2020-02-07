Легендарний ZTR врятовано, але грошей все одно нема

У Києві вирішувалась доля українського гандбольного гранда

Джерело - Главком.

У п’ятницю, 7 лютого, на засіданні Федерації гандболу було прийнято рішення об’єднати команди Суперліги та Вищої ліги - ZTR і ЗТР-Буревісник, в один колектив — ZTR-Буревісник, який замінить ZTR в чемпіонаті і Кубку України. Балтійську лігу, де ZTR йшов першим у своїй групі, клубу доведеться достроково покинути.

Про це повідомляє Главком.

Також було дозволено гравцям, які не потрапили в заявку об’єднаної команди ZTR-Буревісник, заявитися в інші українські команди, не дивлячись на те, що трансферне вікно вже завершилося.

Втім, ці косметичні заходи не вирішують головне питання – де взяти гроші. Їх нема й у Федерації, але керманичі українського гандболу обіцяють писати листи до керівництва області та міста, з проханням про внесення ZTR у фінансування з обласного бюджету, як збірної Запорізької області.

Нагадаємо, ZTR має проблеми з фінансуванням.