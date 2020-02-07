Українські спортсмени змушені виступати у Росії - міністр

Джерело - ua.interfax.com.ua.
Українським спортсменам, аби досягти результатів, необхідно виступати у Росії.
Про це розповів міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.
"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, зокрема і Російській Федерації, і виступи артистів.
У них є вибір, отримувати бали або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі.
Для того щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми маємо виступати на території держави-агресора", - наголосив Бородянський.
Нагадаємо, дві українські гімнастки поїдуть на змагання у Москву.