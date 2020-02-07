Українські спортсмени змушені виступати у Росії - міністр

Українським спортсменам, аби досягти результатів, необхідно виступати у Росії.

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, зокрема і Російській Федерації, і виступи артистів.

У них є вибір, отримувати бали або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі.

Для того щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми маємо виступати на території держави-агресора", - наголосив Бородянський.