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Українські спортсмени змушені виступати у Росії - міністр

Сьогодні 14:15 750 0
Володимир Бородянський прокоментував виступити українських спортсменів у Росії
Українські спортсмени змушені виступати у Росії - міністр
#Україна, #Бородянський

Джерело - ua.interfax.com.ua.

Українським спортсменам, аби досягти результатів, необхідно виступати у Росії.

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, зокрема і Російській Федерації, і виступи артистів.

У них є вибір, отримувати бали або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі.

Для того щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми маємо виступати на території держави-агресора", - наголосив Бородянський.

Нагадаємо, дві українські гімнастки поїдуть на змагання у Москву.

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