Представники Хмельницької області написали відкритий лист

Асоціація міні-футболу (футзалу) Хмельницької області та Спортивний клуб Сокіл з Відкритим листом звернулися до керівництва Української асоціації футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Вони виступають з пропозицією найближчим часом скликати під своїм патронатом круглий стіл щодо проблем українського футзалу або ініціювати проведення розширеного Виконкому Асоціації футзалу України з запрошенням на нього представників Української асоціації футболу, представників клубів Екстра-ліги, тренерських штабів національної та юнацької збірних України з футзалу, представників провідних спортивних ЗМІ та авторитетних фахівців футзалу.

Предмет обговорення – критична ситуація в українському футзалі, яка призвела до того, що останнім часом збірні України зазнають нищівних поразок на міжнародній арені, а весь вітчизняний футзал стрімко втрачає ті позиції, які в нього були ще кілька років тому. Так, збірна України з футзалу стабільно мала п’ятий рейтинг в Європі, а після провалу в кваліфікації до чемпіонату світу 2020 року відкотилася на дев’яте місце.

Раніше, Разуванов представляє футзальний клуб комуністичної партії Росії.