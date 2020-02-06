Дві українські гімнастки поїдуть на змагання у Москву

Двоє українок відправляться на турнір у Москві

Джерело - ФГУ.

Українські гімнастки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь на Гран-прі з художньої гімнастики у Москві.

Про це повідомили у Федерації художньої гімнастики України.

Рішення про участь гімнасток на турнірі ухвалив тренерський штаб збірної України.

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Міжнародний турнір із художньої гімнастики Гран-прі Москва 2020 відбудеться з 7 до 9 лютого.

Відзначимо, що Федерацію гімнастики України впродовж багатьох років очолює Ірина Дерюгіна.

Нагадаємо, підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву.