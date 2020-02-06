Знаменита російська гімнастка пояснила спробу самогубства

Російська гімнастка пояснила, чому хотіла накласти на себе руки

Джерело - Чемпіон.

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова назвала спробу самогубства дурницею.

Про це розповіла сам спортсменка Telegram-каналу Mash.

"Нерозумно зробила. Відразу після цього злякалася і пішла в лікарню", — розповіла Солдатова.

Відзначається, що в машині швидкої допомоги Солдатова поводилася адекватно і дуже шкодувала про те, що сталося. Наразі стан гімнастки оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, знаменита російська чемпіонка здійснила спробу самогубства.

Раніше, російський тенісист покінчив життя самогубством.