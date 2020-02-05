Найтитулованіший гандбольний клуб України незабаром може припинити своє існування

Клуб залишився без фінансування

Найтитулованіший гандбольний клуб України, запорізький ZTR, близький до того, щоб припинити своє існування.

Про це йдеться в зверненні гравців і тренерів команди до Міністерства культури, молоді і спорту, Федерації гандболу України, керівників владних структур Запоріжжя і Запорізької області:

"На жаль, з 1 лютого 2020 ПАТ Запоріжтрансформатор не має можливості виділяти кошти для фінансування гандбольного клубу ZTR і команда припиняє існування".

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