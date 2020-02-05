Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Україні

Джерело - Sport Arena.
Федерація легкої атлетики України визнала Ярославу Магучіх найкращою легкоатлеткою року.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Ярослава стала срібною призеркою торішнього чемпіонату світу з легкої атлетики в катарській Досі, встановивши світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років.
У листопаді минулого року Магучіх також перемогла в номінації Висхідна зірка за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.
Раніше, Ласіцкене показала найкращий результат сезону у світі.
Нагадаємо, Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині.