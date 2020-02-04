Дюплантіс у другій спробі був близький до подолання планки

Джерело - Чемпіон.

Відомий шведський стрибун Арманд Дюплантіс був близький до встановлення небувалого світового рекорду.

На міжнародному турнірі в Дюссельдорфі 20-річний стрибун з жердиною замовив новий світовий рекорд - 6 метрів 17 сантиметрів.

У другій спробі Дюплантіс майже взяв висоту, подолавши її ногами, тілом і збивши планку лише фінальним рухом руки, яку не встиг вчасно підняти.

Світовий рекорд в приміщенні належить французу Рено Лавіллені - в лютому 2014 року в Донецьку він взяв висоту 6,16 м, що на один сантиметр вище колишнього рекорду Сергія Бубки, встановленого 21 лютого 1993 року тут же.

Світовий рекорд Бубки на відкритому повітрі становить 6,14 м і тримається з 1994 року.

Раніше, Ласіцкене показала найкращий результат сезону у світі.