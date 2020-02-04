Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
У рамках елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2020-го року збірна України зустрічалася із національною командою Франції.
Програвши перші два матчі з Іспанією та Сербією, збірна України втратила шанси навіть на друге місце у групі. То ж матч з французами був за престиж.
Збірна Франція теж програла перші два матчі. І в останньому матчі між Україною і Францією була зафіксована нічия. За кращою різницею забитих/пропущених м’ячів Фарнція стала третьою, а Україна четвертою у групі.
Кубок світу з футзалу
Кваліфікація, третій етап
Група В
4 лютого, 3 тур
Україна - Франція 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 7 Журба, 1:1 - 10 Мухудін, 1:2 - 13 Рамірез (пен), 2:2 - 29 Педяш