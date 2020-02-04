Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу

Україна посіла останнє місце у групі

Джерело - Чемпіон.

У рамках елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2020-го року збірна України зустрічалася із національною командою Франції.

Програвши перші два матчі з Іспанією та Сербією, збірна України втратила шанси навіть на друге місце у групі. То ж матч з французами був за престиж.

Збірна Франція теж програла перші два матчі. І в останньому матчі між Україною і Францією була зафіксована нічия. За кращою різницею забитих/пропущених м’ячів Фарнція стала третьою, а Україна четвертою у групі.

Кубок світу з футзалу

Кваліфікація, третій етап

Група В

4 лютого, 3 тур

Україна - Франція 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Журба, 1:1 - 10 Мухудін, 1:2 - 13 Рамірез (пен), 2:2 - 29 Педяш