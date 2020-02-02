Андронов: Канзас, хоча й невеликий, але фаворит Super Bowl-2020

Джерело - Чемпіон.

У ніч з неділі на понеділок, 2 лютого, відбудеться найграндіозніше дійство американського спорту Super Bowl-2020.

На Хард Рок Стедіум у Маямі, Канзас-Сіті Чіфс зіграє проти Сан-Франциско 49ерс.

Кореспондент Чемпіона поспілкувався зі знаним фахівцем американського футболу, російським коментатором Олексієм Андроновим.

- Олексіє, букмекери важають Канзас фаворитом, що скажете з цього приводу?

- Ну напевне, що так. Канзас, на мою думку, все-таки невеличкий фаворит. По-перше вони пройщли більше іспитів у цьогорічному плей-оф й почуття небезпеки у них більш загострене, у Сан-Франциско, якось простіше склався плей-оф. А так команди спідставні: як за можливостями квотербеків, так і тайтендів, які ледь не головними зірками на прийому стають. Але повторюсь, на мій погляд, невеличкий фаворит Канзас.

- Які слабкі та сильні сторони обох колективів могли б відзначити?

- Звісно, що головною чеснотою обох команд є гра в атаці. Думаю, що долю Супербоула вирішить те, чий захист буде більш впевнений, сконцетрований і спричинить більше незручностей квотербекам суперників.

- За рахунок чого Сан-Франциско, перебуваючи у ролі андердога, спробує виграти?

- У першу чергу - це абсолютно геніальна гра Мостерта в останньому матчі, коли Сан-Франциско фактично повністю відмовився від гри повітрям. Не думаю, що це зможе повторитися повністю, але такий варіант я не відхиляю. Також мені здається, що 49ерс більш непередбачувана команда для свого суперника.

- Ви сказали, що сильною стороною обох команд є атака. Чи слід чекати на надрезультативний Супербоул? Говорячим мовою букмекерів, чи "проб'ють" команди тотал 54,5.

- Думаю, так!