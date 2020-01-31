Титуловану українку обурило перенесення чемпіонату світу через коронавірус

Чемпіонку світу-2013 із семиборства, українську легкоатлетку Ганну Касьянову обурило скасування чемпіонату світу в приміщенні, який мав відбутися в середині березня в китайському Нанкіні.

Про це вона заявила в інтерв'ю Главком.

"Мені одній здається, що останнім часом з легкою атлетикою відбувається щось не те? – запитала своїх підписників Ганна. – З останнього: чемпіонат світу в жовтні і проведення його в Досі, де багато спортсменів страждали від кліматичних умов і не тільки. Тепер – взагалі ануляція (можна назвати і перенесення, але для всіх це не змінює сенсу, це реальна ануляція) цьогорічного зимового чемпіонату світу.

Але ж чимало країн, в яких немає загрози вірусу, готові прийняти змагання в короткі терміни. І час поки ще є. Чому ні? Чекаємо, що ж може бути далі. Всі тренувальні цикли спортсменів, їх здоров'я, амбіції і багато-багато іншого зовсім не враховуються при прийнятті рішень. Бо спортсмен - то головний учасник всього спортивного руху і чиї як не його інтереси повинні бути в пріоритеті?", - зазначила Касьянова.