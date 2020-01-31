В Іспанії затримано організаторів міжнародної мережі поширення допінгу

Спецоперація була проведена у двох містах

В Іспанії затримали організаторів міжнародної мережі, яка займалася продажем забороненого в спорті речовини еритропоетину.

Про це повідомляє El Mundo.

Спецоперація була проведена у двох містах - Барселоні і Кадісі. Організаторами мережі виявилися кілька громадян Сербії, один з яких жив в Барселоні. Фігурантами справи є шість осіб.

Покупцями були як аматори, так і професійні спортсмени з інших країн. Їх імена можуть передати спортивним дисциплінарним органам.

Еритропоетин нелегально застосовується в деяких видах спорту як допінг. Цей стимулятор допомагає спортсменам покращувати доставку кисню до м'язів.

В результаті застосування еритропоетину відомий американський велосипедист Ленс Армстронг у 2012 році був покараний довічним відстороненням.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, WADA відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.