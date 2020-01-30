 Стартував продаж квитків на чемпіонат Європи у Києві | Бадмінтон | Champion.com.ua
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Стартував продаж квитків на чемпіонат Європи у Києві

Сьогодні 12:09 460 0
Чемпіонат Європи відбудеться з 21 по 26 квітня 2020 року
Стартував продаж квитків на чемпіонат Європи у Києві
#ЧЄ, #Київ

Джерело - Факти.

Україна вперше в історії прийме чемпіонат Європи з бадмінтону, який відбудеться у київському Палаці Спорту з 21 по 26 квітня 2020 року.

Про це повідомляють Факти.

Ці змагання стануть вирішальними у відборі до Олімпійських ігор у Токіо у 2020 році.

29 січня на відкритому засіданні Організаційного комітету чемпіонату Європи з бадмінтону-2020 презентували офіційний логотип турніру та план заходів.

Перший квиток з рук генерального секретаря Європейської конфедерації бадмінтону Брайана Агербака і президента Федерації бадмінтону України Олексія Дніпрова отримала переможниця конкурсу на найкращий логотип до Євро – Віолетта Нагорна з Харкова.

Продаж квитків на турнір стартував 29 січня 2020 року. Придбати тікети можна на офіційному сайті Федерації бадмінтону України. Вартість квитків стартує від 100 грн.

Раніше, Гераскевич побив три особисті рекорди на етапі Кубка світу зі скелетону.

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