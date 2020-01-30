Магучіх перемогла Левченко і ледь не встановила новий рекорд України на турнірі у Котбусі

Джерело - Главком.
18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею турніру в німецькому Котбусі.
Про це повідомляє Главком.
Підкоривши висоту 1,98 м, Магучіх стала першою, випередивши землячку Юлію Левченко, котра спершу з третьої спроби підкорила планку на висоті 1,94 і 1,96 м, а потім не змогла взяти 1,98 м. Хоча у заключній спробі Юлія була дуже близькою до успіху.
Магучіх перших чотири висоти взяла з першої спроби, з 1,96 впоралася з другої, з 1,98 - з третьої. Залишившись у секторі на самоті, Ярослава намагалася побити національний рекорд, який належить їй і Віті Паламар та рівний 2,01 м. Проте всі три спроби на висоті 2,02 виявилися невдалими. При цьому другим стрибком Магучіх була дуже близькою до мети.
Раніше, Магучіх повторила рекорд України в приміщеннях.
Нагадаємо, Магучіх починає ретельно готуватися до Олімпіади.