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У Китаї скасували церемонію початку зворотного відліку до Олімпіади-2022

Сьогодні 11:15 122 0
Церемонію скасовано через епідемію смертельного коронавірусу в країні
У Китаї скасували церемонію початку зворотного відліку до Олімпіади-2022
#Пекін, #Олімпіада-2022

Джерело - Главком.

Організаційний комітет зимової Олімпіади-2022 скасував церемонію старту зворотного відліку до початку Ігор.

Про це повідомляє Р-Спорт.

Заходи скасовано через епідемію смертельного коронавірусу в Китаї.

Церемонія мала відбутися на головній арені Олімпіади-2022, пекінському стадіоні Пташине гніздо.

Наразі від коронавірусу вже померло понад 80 людей. Хворими вважають понад 3 000 осіб.

Раніше в Китаї скасували проведення інших масових заходів. Зокрема не відбудеться бій українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса. Поєдинок мав відбутися 1 лютого.

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