У Китаї скасували церемонію початку зворотного відліку до Олімпіади-2022

Джерело - Главком.
Організаційний комітет зимової Олімпіади-2022 скасував церемонію старту зворотного відліку до початку Ігор.
Про це повідомляє Р-Спорт.
Заходи скасовано через епідемію смертельного коронавірусу в Китаї.
Церемонія мала відбутися на головній арені Олімпіади-2022, пекінському стадіоні Пташине гніздо.
Наразі від коронавірусу вже померло понад 80 людей. Хворими вважають понад 3 000 осіб.
Раніше в Китаї скасували проведення інших масових заходів. Зокрема не відбудеться бій українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса. Поєдинок мав відбутися 1 лютого.