Українські плавці виграли в Люксембурзі три золота і встановили світовий рекорд

Владислав Бухов фінішував з юніорським рекордом світу на дистанції 50 м батерфляєм.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з плавання успішно виступила в перший день міжнародного турніру Euro Meet 2020 в Люксембурзі.

В активі наших плавців 5 медалей, 3 з яких – золо

Перемоги здобули Дарина Зевіна (100 м на спині), Михайло Романчук (1500 м вільним стилем з рекордом змагань) і Андрій Говоров (50 м батерфляєм).

Нагадаємо, на дистанції 50 м батерфляєм срібло з юніорським рекордом світу завоював 17-річний Владислав Бухов (23.14). Бронзу на дистанції 200м батерфляєм завоював Ігор Трояновський.