 Українець завоював бронзу в останній день Юнацької Олімпіади | Інше | Champion.com.ua
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Українець завоював бронзу в останній день Юнацької Олімпіади

Сьогодні 20:10 216 0
Коваленко приніс Україні першу особисту нагороду Олімпіади
Українець завоював бронзу в останній день Юнацької Олімпіади
#Коваленко, #Лозанна

Джерело - iSport.ua.

Фристайліст Орест Коваленко поставив бронзову точку у виступах збірної України на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які завершуються у швейцарській Лозанні.

Про це повідомляє НОК України.

18-річний Коваленко вписав сторінку в історію українського фрістайлу у дисципліні біг-ейр, замкнувши трійку лідерів. У фіналі спортсмен виконав три стрибки, за які в підсумку набрав 179,5 бала.

Відзначимо, що біг-ейр - змагання, на яких спортсмен розганяється і стрибає з великого трампліна, виконуючи в польоті різні трюки. Довжина польотів коливається від 5 до 30 метрів.

Таким чином, українці завоювали чотири медалі ЮОІ-2020. Також наші спортсмени виграли золото і срібло в змаганнях змішаних команд з хокею 3х3 серед юнаків, і бронзові нагороди в змаганнях інтернаціональних команд з фігурного катання.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

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