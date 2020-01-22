Українець завоював бронзу в останній день Юнацької Олімпіади

Коваленко приніс Україні першу особисту нагороду Олімпіади

Фристайліст Орест Коваленко поставив бронзову точку у виступах збірної України на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які завершуються у швейцарській Лозанні.

Про це повідомляє НОК України.

18-річний Коваленко вписав сторінку в історію українського фрістайлу у дисципліні біг-ейр, замкнувши трійку лідерів. У фіналі спортсмен виконав три стрибки, за які в підсумку набрав 179,5 бала.

Відзначимо, що біг-ейр - змагання, на яких спортсмен розганяється і стрибає з великого трампліна, виконуючи в польоті різні трюки. Довжина польотів коливається від 5 до 30 метрів.

Таким чином, українці завоювали чотири медалі ЮОІ-2020. Також наші спортсмени виграли золото і срібло в змаганнях змішаних команд з хокею 3х3 серед юнаків, і бронзові нагороди в змаганнях інтернаціональних команд з фігурного катання.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.