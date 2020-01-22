Російська триразова чемпіонка світу готова позиватися до легкоатлетичної федерації

Ласіцкене зважиться на такий крок, у разі пропуску міжнародних змагань

Джерело - Главком.

Триразова російська чемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене готова подавати багатомільйонні позови до легкоатлетичної федерації, у разі пропуску міжнародних змагань через санкції проти російського спорту за допінг.

Про це вона заявила в інтерв'ю Р-Спорт.

"Я розглядаю таку можливість. Якщо суд відмовиться реєструвати мою заяву проти федерації, позиватимусь проти певних осіб. Тих, яких визнають винними в справі з підробленою довідкою Лисенка. Їхні дії спричиняють мої втрати – моральні, іміджеві та матеріальні. У випадку повного пропуску зимового сезону, позов буде багатомільйонним", - сказала Ласіцкене.

Під час розслідування справи про допінг у стрибуна в висоту Даніла Лисенка, останній на своє виправдання показав довідку від лікарів, яка у підсумку виявилася підробленою.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени.