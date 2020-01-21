Швеція сенсаційно перемогла Угорщину, Норвегія переграла Ісландію. Результати матчів чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі четвертого туру групи 2 основного раунду чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.
Норвегія знову святкувала перемогу. Цього разу переграла Ісландію. Словенія впевнено перемогла Португалію. Угорщина як сенсаційно раніше перемогла Словенію, так сенсаційно у цьому турі програла Швеції, яка вже втратила шанси вийти до півфіналу чемпіонату Європи. Для Швеції була перша перемога у групі 2.
Чемпіонат Європи
Основний раунд. Група 2
4 тур, 21 січня
Португалія - Словенія 24:29 (15:14)
Норвегія - Ісландія 31:28 (19:12)
Угорщина - Швеція 18:24 (9:10)
Нагадаємо, Білорусь обіграла Чехію.