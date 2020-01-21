Швеція сенсаційно перемогла Угорщину, Норвегія переграла Ісландію. Результати матчів чемпіонату Європи

Норвегія продовжує очолювати групу 2

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі четвертого туру групи 2 основного раунду чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.

Норвегія знову святкувала перемогу. Цього разу переграла Ісландію. Словенія впевнено перемогла Португалію. Угорщина як сенсаційно раніше перемогла Словенію, так сенсаційно у цьому турі програла Швеції, яка вже втратила шанси вийти до півфіналу чемпіонату Європи. Для Швеції була перша перемога у групі 2.

Чемпіонат Європи

Основний раунд. Група 2

4 тур, 21 січня

Португалія - Словенія 24:29 (15:14)

Норвегія - Ісландія 31:28 (19:12)

Угорщина - Швеція 18:24 (9:10)

Нагадаємо, Білорусь обіграла Чехію.