Лідер збірної України: Соромно, що на Євро нам не змогли видати 2 пари однакових футболок з написом Україна

Збірна України з гандболу на Євро-2012 мала проблеми з екіпіровкою.

Про це гравець збірної Владислав Остроушко заявив у інтерв'ю xsport.ua.

"А ніхто не задавався питанням, чому ми виступали в чорно-білій формі, що не підв'язаною до національних кольорів? Честь яких ми власне і відстоюємо.

На першому тренуванні в Відні нас офіційний фотограф ЄГФ здивовано запитує: Ви - збірна?. Ми: Так, збірна України.

Мабуть, він не повірив, що ще так буває, коли команда одягнена хто у що. Соромно. У 2020-му році нам не можуть видати дві пари однакових футболок та шортів, щоб було написано Україна.

Просто хотілося одного - виглядати як команда. Знали б, що так буде, самі б скинулися на футболки. Перед Євро запевняли, що на топ-турнірі будемо укомплектовані всім необхідним.

Наскільки я знаю, наш головний тренер пропонував допомогти формою Joma, адже офіс фірми знаходиться в Іспанії, недалеко від нього.

Сказали не турбуватися, федерація розбереться. У підсумку - коли видали екіпіровку, все зрозуміли, що за 15 років нічого не змінилося.

У такі моменти відчуваєш, що ти нікому не потрібен. Ми немов аматори - зібралися після роботи зіграти турнірчик", - сказав Остроушко.