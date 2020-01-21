Російського бійця Ємельяненка заарештували за п'яний дебош

Бійцеві призначили адміністративний арешт на сім діб

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко (28-7-1) отримав адміністративний арешт за п'яний дебош, який він влаштував у селищі Су-Псех.

Про це повідомляє kubnews.ru.

Саме в Су-Псех на базі Спорт Ємельяненко готувався до поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова (15-2-1). Місцеві жителі часто могли спостерігати бійця на набережній під час пробіжки.

Ємельяненко був затриманий поліцейськими, коли він став себе голосно вести в громадському місці.

Для розглядів його відвезли у відділення поліції. За дрібне хуліганство йому призначили адміністративний арешт - сім діб.

Офіційних коментарів з цього приводу від ГУ МВС по Краснодарському краю поки немає.

Раніше, Ємельяненко нокаутував Джексона у першому раунді.

Нагадаємо, Ємельяненко нокаутував Кокляєва у першому раунді.