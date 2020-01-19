 Хабібу Нурмагомедову не цікавий реванш із Мак-Грегором | ММА | Champion.com.ua
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Хабібу Нурмагомедову не цікавий реванш із Мак-Грегором

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Хабібу Нурмагомедову не цікавий реванш із Мак-Грегором

Джерело - sport.ua.

Хабібу Нурмагомедову не цікавий бій-реванш з 31-річним ірландцем Конором Мак-Грегором.

Про це сказав батько і тренер 31-річного російського бійця ММА Абдулманап Нурмагомедов.

"Абсолютно не цікавий (реванш із Макгрегором), він здався нам. Це був домінуючий бій, в якому ми осідлали його і три раунди били. А потім він здався — ми його задушили", — зазначив Нурмагомедов-старший.

Поєдинок Нурмагомедов — Мак-Грегор відбувся в Лас-Вегасі 6-го жовтня 2018-го року. Нурмагомедов здобув перемогу больовим прийомом в четвертому раунді бою.

Свій наступний бій Хабіб проведе проти 35-річного американця Тоні Фергюсона. Поєдинок відбудеться в Нью-Йорку 18-го квітня.

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