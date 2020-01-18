Магучіх повторила рекорд України в приміщеннях

Джерело - isport.ua.
Срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх повторила рекорд України.
Про це повідомляє isport.ua.
На меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові 18-річна українка повторила рекорд України в стрибках у висоту в приміщеннях, узявши висоту 2,01 м.
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Відзначимо, що це досягнення належало Віті Паламар, яка встановила його у 2008 році на чемпіонаті світу в Валенсії.
Нагадаємо, Магучіх починає ретельно готуватися до Олімпіади.