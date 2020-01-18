Магучіх повторила рекорд України в приміщеннях

Потужний старт від Ярослави Магучіх

Срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх повторила рекорд України.

Про це повідомляє isport.ua.

На меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові 18-річна українка повторила рекорд України в стрибках у висоту в приміщеннях, узявши висоту 2,01 м.

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Відзначимо, що це досягнення належало Віті Паламар, яка встановила його у 2008 році на чемпіонаті світу в Валенсії.

Нагадаємо, Магучіх починає ретельно готуватися до Олімпіади.