Мак-Грегор атакував Серроне під час дуелі поглядів

Джерело - espreso.tv.
Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор атакував американця Дональда Серроне під час дуелі поглядів.
Про це повідомляє UFC.
Мак-Грегор поводився під час дуелі поглядів агресивно, підбіг до суперника та став у бойову стійку.
Важливо: Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC
Поєдинок Макгрегор - Серроне розпочнеться вранці 19 січня за київським часом у Лас-Вегасі. Суперники вийдуть в октагон близько 6:30.
THE WAIT IS OVER! 🤯— UFC (@ufc) January 17, 2020
🇮🇪 @TheNotoriousMMA vs 🤠 @CowboyCerrone
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Нагадаємо, Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне.
Також, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.