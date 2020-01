Мак-Грегор атакував Серроне під час дуелі поглядів

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор атакував американця Дональда Серроне під час дуелі поглядів.

Про це повідомляє UFC.

Мак-Грегор поводився під час дуелі поглядів агресивно, підбіг до суперника та став у бойову стійку.

Важливо: Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC

Поєдинок Макгрегор - Серроне розпочнеться вранці 19 січня за київським часом у Лас-Вегасі. Суперники вийдуть в октагон близько 6:30.

THE WAIT IS OVER! 🤯



🇮🇪 @TheNotoriousMMA vs 🤠 @CowboyCerrone



Get the E+ PPV ➡️ https://t.co/fhgKzGig1O pic.twitter.com/bEEBmjPoxs