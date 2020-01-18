Мак-Грегор атакував Серроне під час дуелі поглядів

UFC 246 відбудеться 18 січня

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор атакував американця Дональда Серроне під час дуелі поглядів.

Про це повідомляє UFC.

Мак-Грегор поводився під час дуелі поглядів агресивно, підбіг до суперника та став у бойову стійку.

Важливо: Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC

Поєдинок Макгрегор - Серроне розпочнеться вранці 19 січня за київським часом у Лас-Вегасі. Суперники вийдуть в октагон близько 6:30.

Нагадаємо, Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне.

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