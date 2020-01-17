Мак-Грегор отримає бій-реванш з Хабібом, якщо переможе Серроне

Джерело - Tribuna.com.
Перемога Конора Мак-Грегора в бою з Дональдом Серроне принесе ірландцеві титульний бій-реванш з Хабібом.
Про це президент UFC Дейна Вайт заявив в інтерв'ю MMA Fighting.
"Він отримає те, чого чекав і просив. Він жадає реваншу з Хабібом, я думаю, це не великий секрет.
Якщо він виграє в ці вихідні, то отримає шанс на титульний бій. Це буде новий рекорд з продажу платних трансляцій - це найбільше шоу в історії UFC", - заявив Вайт.
Бій Мак-Грегор - Серроне відбудеться 18 січня на UFC 246 в Лас-Вегасі.
Раніше, Мак-Грегор і Серроне провели дуель поглядів.
Нагадаємо, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.