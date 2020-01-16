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Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні

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Казино та гральні автомати в Україні розміщуватимуть у готелях
Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні
#гральний бізнес, #Верховна Рада

Джерело - Гордон.

Верховна Рада 16 січня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Про це повідомляє Гордон.

За законопроєкт про гральний бізнес (повторне перше читання) проголосувало 260 нардепів.

Ініціатором документа вказано нардепа від Слуги народу Олега Марусяка.

19 грудня 2019 року Верховна Рада передала на доопрацювання й підготовку до повторного першого читання законопроєкт №2285-д про державне врегулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, зареєстрований у парламенті 18 грудня.

"Метою прийняття цього законопроєкту є створення сучасної та ефективної нормативно-правової бази у сфері регулювання відносин з організації та проведення азартних ігор, що базуватиметься на комплексному та системному підході їх регулювання. За рахунок впровадження ефективної моделі контролю з боку держави запропонований підхід забезпечить досягнення оптимального балансу між інтересами суспільства, учасників ринку та держави і створить умови для наповнення державного бюджету", – ідеться в пояснювальній записці до документа.

Кабінет Міністрів зареєстрував у парламенті законопроєкт №2285 про легалізацію грального бізнесу, а народні депутати подали до нього ще вісім альтернативних.

Раніше Зеленський доручив до 1 жовтня розробити закон про легалізацію букмекерів.

Також, в Україні ліквідували Міністерство молоді та спорту.

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