 Помер президент асоціації спортивних журналістів Волобуєв | Інше | Champion.com.ua
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Помер президент асоціації спортивних журналістів Волобуєв
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Помер президент асоціації спортивних журналістів Волобуєв

Сьогодні 17:47 637 0
Михайло Волобуєв 20 років очолював асоціацію спортивних журналістів України
Помер президент асоціації спортивних журналістів Волобуєв
#Волобуєв

Джерело - uaf.org.ua.

Сьогодні, 13 січня, видатний спортивний журналіст та президент асоціації спортивних журналістів України Михайло Волобуєв помер на 74 році життя.

Про це повідомляє Легка атлетика України.

Останні роки життя журналіст боровся із тяжкою хворобою.

Президентом асоціації спортивних журналістів України Волобуєв став у 1999 році, а з 2000 року він був членом Міжнародної Асоціації спортивної преси (АIPS).

Протягом 11 років Волобуєв займав посаду прес-аташе НСК Олімпійський.

Нагадаємо, помер колишній гравець Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос.

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