Єдина олімпійська призерка відмовилась виступати за Іран

Джерело - Експресо.
Бронзова призерка олімпіади у Ріо з тхеквондо Кімія Алізаде відмовилась виступати за країну через політичне трактування своїх перемог владою країни.
Про це повідомляє видання ВВС-Україна.
Кімія ввійшла в історію Ірану, як перша жінка-медаліст Літніх Олімпійських ігор, коли у 2016 отримала бронзу з тхеквондо у вазі 57 кг.
"Я одна з мільйонів пригноблених жінок в Ірані, з якими вони грають роками.
Я одягала все, що вони мені говорили, і повторювала все, що наказували. Кожне речення, яке вони наказували, я повторювала. Ніхто з нас не має для них значення, ми просто інструменти", - зазначила Алізаде.
Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.
Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.