Єдина олімпійська призерка відмовилась виступати за Іран

Алізаде не бажає виступати за Іран

Джерело - Експресо.

Бронзова призерка олімпіади у Ріо з тхеквондо Кімія Алізаде відмовилась виступати за країну через політичне трактування своїх перемог владою країни.

Про це повідомляє видання ВВС-Україна.

Кімія ввійшла в історію Ірану, як перша жінка-медаліст Літніх Олімпійських ігор, коли у 2016 отримала бронзу з тхеквондо у вазі 57 кг.

"Я одна з мільйонів пригноблених жінок в Ірані, з якими вони грають роками. Я одягала все, що вони мені говорили, і повторювала все, що наказували. Кожне речення, яке вони наказували, я повторювала. Ніхто з нас не має для них значення, ми просто інструменти", - зазначила Алізаде.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.