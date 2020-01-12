 Екс-тренер збірної України виграв суд в Асоціації спортивної боротьби | Боротьба | Champion.com.ua
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Екс-тренер збірної України виграв суд в Асоціації спортивної боротьби

Сьогодні 10:25 267 0
В Асоціації спортивної боротьби України назрівають зміни
Екс-тренер збірної України виграв суд в Асоціації спортивної боротьби
#Савлохов, #суд

Джерело - Главком.

Колишній тренер національної збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов, який очолював команду з 2004-го по 2018 рік, виграв судовий позов в Асоціації спортивної боротьби України (АСБУ).

Згідно з рішенням Печерського районного суду столиці, рішення засідання і позачергової Конференції виконавчого комітету громадської організації Асоціація спортивної боротьби України та позачергової конференції визнані недійсними.

За сухим формулюванням протоколу приховується вердикт, який може спонукати до революційних змін в українській боротьбі. Річ у тім, що на згадуваних засіданні і позачерговій конференції 18 серпня 2018 року відбулася зміна керівних органів АСБУ. Президентом Асоціації замість олімпійського чемпіона Ельбруса Тедеєва, який хоч і пішов з посади, але залишався виконувачем обов’язки, обрали Олега Кравченка. А разом із ним відбулося голосування за новий склад виконавчого комітету АСБУ.

Порушення, згідно з судовим рішенням полягає в багаторазових порушеннях статуту організації, які стосуються процедури скликання конференції, підписання протоколу, особи, уповноваженої головувати на засіданні.

Суд постановив, що рішення позачергової конференції громадської організації "Асоціація спортивної боротьби України", оформлені протоколом від 18.08.2018 року, є недійсними у зв'язку з відсутністю кворуму.

У протоколі зазначається, що АСБУ не подано до суду жодного з належних та допустимих доказів на підтвердження формування та затвердження списків делегатів на конференцію у порядок та у спосіб, що передбачений чинним статутом відповідача.

Також підлягає стягненню з АСБУ на користь позивача сплачений ним судовий збір у розмірі 1 536 грн. 80 коп.

Наразі АСБУ має право на подачу апеляції. Руслан Савлохов очікує цього рішення і, коментуючи свої подальші плани, заявляє, що буде домагатися визнання недійсними низки інших рішень нового виконкому АСБУ, одним з яких було голосування про висунення на посаду головного тренера збірної з вільної боротьби Григорія Данька.

Пізніше цю кандидатуру, ігноруючи рішення міністерської комісії, одноосібно затвердив тодішній міністр у справах молоді і спорту Ігор Жданов. Хоча Ігор Олександрович і знав, що проти АСБУ поданий судовий позов. Так само проігнорував цей факт і нинішній заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумілін, котрий теж, за словами пана Савлохова, зайняв однобоку позицію на користь АСБУ. 

Раніше, український борець побився на турнірі в Туреччині.

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