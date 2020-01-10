Українець Гераскевич показав найкращий результат у кар'єрі на етапі Кубка світу

Українець за сумою двох заїздів став восьмим

Український скелетоніст Владислав Гераскевич на етапі Кубка світу у французькому Ла Плані вперше в сезоні потрапив в ТОП-10 і показав найкращий для себе результат на етапах Кубка світу.

У кожному з двох заїздів Гераскевич показав сьомий результат і в підсумку за сумою двох заїздів його результат став восьмим.

Відзначимо, що до цього найкращим результатом Гераскевич на етапах Кубка світу було дев'яте місце в минулому сезоні на етапах Кубка світу в Сігулді і Вістлері.

Переможцем етапу в Ла Плані став росіянин Микита Трегубов.

Кубок світу. Скелетон

Ла План (Франція)

Чоловіки

1. Олександр Третьяков (Росія) - 1.58,90 (59,28 + 59,62)

2. Мартінс Дукурс (Латвія) - 1.59,27 (59,60 + 59,67)

3. Ген Веньцян і Сун Бін Юн (Південна Корея) - 2.00,29 (1.00,07 + 1.00,22)

...

8. Владислав Гераскевич - 2.00,51 (1.00,26 + 1.00,25)

У загальному заліку Кубка світу Гераскевич піднявся на дві позиції і став 14-м.

Наступний етап Кубка світу пройде 17 січня в австрійському Інсбруку.

Раніше, Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу.