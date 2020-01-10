На Юнацькій Олімпіаді завершила виступ перша українка

Шепіленко показала 44-ий результат

Джерело - Главком.

У швейцарській Лозанні стартували III Юнацькі зимові Олімпійські ігри 2020, участь в яких беруть спортсмени віком від 15 до 18 років.

Першими в боротьбу за медалі вступили дівчата-гірськолижниці, які змагалися в суперкомбінації. Україну представляла у цьому виді львів’янка Катарина Шепіленко, яка у підсумку показала 44-й результат серед 62-х вийшли на старт учасниць.

Перга перемога на ІІІ ЮОІ дісталася господині турніру Амелі Клопфенштайн. Далі на п’єдесталі розташувалися представниці Франції та Ізраїлю.

Юнацька зимова Олімпіада 2020

Суперкомбінація, дівчата

1. Амелі Клопфенштайн (Швейцарія) 56.27

2. Кейтлін МакФерлейн (Франція) +0.08

3. Ноа Шоллос (Ізраїль) +0.09

... 44. Катерина Шепіленко (Україна) +1: 04.14

Нагадаємо, українці стали срібними призерами Різдвяної гонки.

Раніше повідомлялося, що сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.