Тренерський штаб збірної України може підсилити бразильський спеціаліст

У 2020 році відбудуться зміни як у тренерському штабі збірної України з волейболу, так і складі команд команді.

Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник

"У Міжнародній федерації волейболу (FIVB) існує спеціальна програма підтримки окремих країн, коли вона власним коштом забезпечує їм допомогу з боку кваліфікованих іноземних тренерів-консультантів. Так от ми зробили відповідний запит стосовно такого спеціаліста для нашого жіночого волейболу, і фактично вже отримали позитивну відповідь. Тобто, протягом цілого року цей самий фахівець надаватиме постійну допомогу, насамперед, національній збірній, а паралельно із тим усім іншим віковим командам країни та окремим клубам.

Президент ЄКВ Александар Борічич пообіцяв допомогти вирішити це питання позитивно, тож фактично залишилося домовитися стосовно конкретної кандидатури. Нам було б найкраще залучити такого спеціаліста з Італії, проте, ймовірно, це буде бразилець.

Та хоч як там було, а приїзд закордонного кваліфікованого тренера-консультанта, на моє переконання, має дати позитивний поштовх і в прогресі жіночої збірної зокрема, і всього жіночого волейболу країни загалом. Тож нам залишилося вирішити певні технічні моменти і, ймовірно, незабаром Україна стане другою державою з Європи, яка отримає допомогу вищезгаданої програми FIVB. Першою стала Естонія, - сказав Мельник.