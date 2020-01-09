Іспанія знищила Латвію, Білорусь здолала Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи

Сьогодні стартував ЧЄ з гандболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, стартував 14-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків, який відбудеться у трьох країнах - Австрії, Норвегії та Швеції.

У групі А Хорватія і Білорусь відповідно переграли Чорногорію і Сербію. У групі С Німеччина була сильнішою за Нідерланди, а Іспанія перемогла Латвію.

Відзначимо, що вперше у турнірі бере участь 24 команди. Серед учасників і збірна України, яка в останній раз брала участь у континентальному турнірі 10 років тому - в 2010 році. На чемпіонаті континенту Україна зіграє в групі В разом з Північною Македонією, Австрією та Чехією. Перший матч відбудеться 10 січня. Матчі за участі збірної України покажуть два телеканали.

Чемпіонат Європи

Попередній раунд

Група А

Білорусь - Сербія 35:30 (16:15)

Хорватія - Чорногорія 27:21 (12:13)

Група С

Німеччина - Нідерланди 34:23 (15:13)

Іспанія - Латвія 33:22 (14:11)

Нагадаємо, тренер назвав завдання збірної України із гандболу на Євро-2020.