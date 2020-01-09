 Іспанія знищила Латвію, Білорусь здолала Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи | Гандбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців
Вчора 14:36 8264 9
Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії
Вчора 22:54 421
Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу
Вчора 16:49 1881
Ковалець покинув Оболонь Бровар
Вчора 15:10 968
Шахтар потрапив у ТОП-15 найуспішніших команд Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 969
Манчестер Сіті шукає гравця на позицію Зінченка
Вчора 11:38 6242
Ворскла підсилилась українським нападником
Вчора 08:57 1168
Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії
08.01.2020 22:51 750
Півзахисник Реала забив гол-шедевр з кутового
08.01.2020 21:42 4674 1
ФЛАУ застерегла українських атлетів від виступів і тренувань у країнах Близького Сходу
08.01.2020 18:55 319
Блоги
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт Valeriy Ruchka
08.01.2020 16:01 825
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані Valeriy Ruchka
08.01.2020 14:21 412
Світоліна взяла участь у створенні мотиваційного графіті
Світоліна взяла участь у створенні мотиваційного графіті Valeriy Ruchka
08.01.2020 13:34 380
Про роботу за кордоном та пропозиції з України. Роман Григорчук у ТаТоТаке
Про роботу за кордоном та пропозиції з України. Роман Григорчук у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
08.01.2020 12:18 360
Ордець проводить відпустку в Києві
Ордець проводить відпустку в Києві Valeriy Ruchka
08.01.2020 10:30 756
Українська тенісистка побалувала фанатів звабливим фото з Австралії
Українська тенісистка побалувала фанатів звабливим фото з Австралії Андрій Твердохліб
08.01.2020 08:38 2105
Ціціпас під час матчу зламав ракетку і травмував батька
Ціціпас під час матчу зламав ракетку і травмував батька Valeriy Ruchka
07.01.2020 23:07 675 2
Сільва гарматним пострілом забив гол-красень у ворота МЮ
Сільва гарматним пострілом забив гол-красень у ворота МЮ Андрій Твердохліб
07.01.2020 22:49 907
Мілевський провів тренування в компанії фантастичної дівчини
Мілевський провів тренування в компанії фантастичної дівчини Valeriy Ruchka
07.01.2020 14:54 977
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва Андрій Твердохліб
07.01.2020 14:26 375
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
9 Січня 2020
23:54 Бокс Лопес: Мені треба стати тим хлопцем, який покаже як перемогти Ломаченка 91
23:40 Інше У Швейцарії стартували Юнацькі Олімпійські ігри 128
23:25 Гандбол Іспанія знищила Латвію, Білорусь здолала Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи 324
23:10 Біатлон Підгрушна: Справа тренерів - думати, чому саме так ми себе почували 325
22:54 Футбол Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії 421
22:54 Пряма трансляція Барселона - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу Суперкубку Іспанії. LIVE 631
22:40 Біатлон Махлаєв: Планували, що Підгрушна пропустить спринт, але Блашко не змогла її замінити 157
22:25 Футбол Барселона вирішила позбутися чемпіона світу 248
22:10 Футбол Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів 403
21:55 Футбол Інтер має намір купити Тоналі 128
21:39 Футбол Гравця Лейпцига звинуватили у згвалтуванні 191
21:24 Футбол Селюк: Суркіс вибрав правильний шлях, яким йдуть Аякс і Зальцбург 303
21:09 Хокей. УХЛ Кременчук здобув вольову перемогу над Білим Барсом у 26 турі УХЛ 189
20:55 Баскетбол Одеса вдома програла Дніпру у Суперлізі 146
20:40 Футбол Ворскла підтвердила підписання Степанюка 214
20:24 Футбол Гонсалес: Динамо не дозволяє мені перейти в Олімпію 561
20:09 Футбол Ефектний гол Соболя приніс Брюгге перемогу над ПСВ 1343
19:54 Баскетбол Хімік знищив Харківських Соколів у Суперлізі 205
19:40 Футбол Олександрія готова віддати в оренду чемпіона світу U-20 606
19:24 Біатлон Семеренко: Сьогодні була найскладніша гонка у сезоні 913
19:09 Біатлон Україна оголосила склад на чоловічий спринт в Обергофі 444
18:55 Футбол Ікарді хоче залишитися у ПСЖ 221
18:50 Блог Зінченко налякав свою наречену у ванній 867
18:40 Футбол Ференцварош хоче повернути Ігнатенка Шахтарю 393
18:37 RunNews Призери півмарафону Полтавська зима порушили правила забігу 225

Іспанія знищила Латвію, Білорусь здолала Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи

Вчора 23:25 324 0
Сьогодні стартував ЧЄ з гандболу
Іспанія знищила Латвію, Білорусь здолала Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи
#Білорусь, #ЧЄ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, стартував 14-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків, який відбудеться у трьох країнах - Австрії, Норвегії та Швеції.

У групі А Хорватія і Білорусь відповідно переграли Чорногорію і Сербію. У групі С Німеччина була сильнішою за Нідерланди, а Іспанія перемогла Латвію.

Відзначимо, що вперше у турнірі бере участь 24 команди. Серед учасників і збірна України, яка в останній раз брала участь у континентальному турнірі 10 років тому - в 2010 році. На чемпіонаті континенту Україна зіграє в групі В разом з Північною Македонією, Австрією та Чехією. Перший матч відбудеться 10 січня. Матчі за участі збірної України покажуть два телеканали

Чемпіонат Європи
Попередній раунд
Група А

Білорусь - Сербія 35:30 (16:15)

Хорватія - Чорногорія 27:21 (12:13)

Група С

Німеччина - Нідерланди 34:23 (15:13)

Іспанія - Латвія 33:22 (14:11)

Нагадаємо, тренер назвав завдання збірної України із гандболу на Євро-2020.

Коментарі ()