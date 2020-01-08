Юнацька збірна України двічі зіграла з Португалією

Юнаки U-17 зіграли внічию і одного разу програли

Джерело - Чемпіон.

Юнацькі збірні України (U-17) та Португалії (U-17) провели два товариські матчі з футзалу.

Розійшлися миром у першому товариському матчі, у другому - наприкінці зустрічі португальці вирвали перемогу.

Контрольні матчі

7 січня

Португалія (U-17) – Україна (U-17) 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 7 Герчаківський, 0:2 - 10 Дичук, 1:2 - 16 Алвеш, 2:2 - 37 Мовчан (авт)

8 січня

Португалія (U-17) – Україна (U-17) 5:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 4 Сантош, 1:1 - 11 Малиновський, 2:1 - 24 Майор, 3:1 - 27 Семенченко (авт), 3:2 - 28 Квасній, 3:3 - 38 Бабілов, 4:3 - 39 Сантош, 5:3 - 39 Маседу

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