ФЛАУ застерегла українських атлетів від виступів і тренувань у країнах Близького Сходу

Причина - авіакатастрофа літака рейсу PS752

У зв'язку з авіакатастрофою літака рейсу PS752 Тегеран-Київ, яка привела до численних людських жертв, ФЛАУ застерігає українських атлетів від виступів і тренувань у країнах Близького Сходу.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

ФЛАУ висловила глибоку стурбованість загостренням ситуації на Близькому Сході.

У зв'язку з цими трагічними подіями ФЛАУ вдалася до таких кроків:

- Президент ФЛАУ Ігор Гоцул дав доручення тренерському штабу національної збірної команди України з легкої атлетики не планувати і не проводити ніяких офіційних заходів (тренувальних зборів та участь в змаганнях) в країнах Близького Сходу;

- Легка атлетика України звертається до спортсменів і тренерів з проханням утриматися від поїздок в цей регіон заради власної безпеки;

- Легка атлетика України звернулася до Міністерства закордонних справ України з проханням надати детальні рекомендації по країнах і територіях, які є зонами ризику, і буде інформувати легкоатлетичну спільноту про отриманих відповідей.

Раніше, українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані.