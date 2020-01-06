Лідер збірної Португалії Рікардіньйо перейшов до французького клубу

Рікардіньйо виступатиме за команду ACCS

Капітан збірної Португалії, найкращий гравець світу, Рікардіньйо виступатиме за команду ACCS.

Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Угода підписана до 2023 року. Нагадаємо, що останнім клубом R10 був іспанський Мовістар Інтер, за який він виступав з 2013 року. За цей час у складі Зеленої машини він став 2-разовим переможцем Кубку УЄФА / Ліги чемпіонів, 5-разовим чемпіоном Іспанії, 3-разовим володарем Кубку Іспанії, а також він завойовував Суперкубок Іспанії.

Наразі ACCS, який буде новим клубом Рікардіньйо, очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції з 23 очками та на 4 пункти випереджає чинного чемпіона – Тулон Еліт Футзал. Дебют зіркового португальця у новій команді відбудеться 11 січня, коли "леви" на виїзді гратиме проти команди Гарж Джибсон.

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