Прометей переграв Хімік. Результати матчів 9 туру Суперліги

Прометей в 16 матчах здобув 15 перемог

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 9-го спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

У центральному протистоянні Прометей двічі переміг учасника Ліги чемпіонів Хімік.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Жінки. 9 тур

4 січня

Регіна - Волинь-Університет 0:3 (19:25, 23:25, 22:25)

Полісся-ЖДУ - Орбіта 0:3 (24:26, 19:25, 31:33)

СК Прометей - Хімік 3:1 (20:25, 25:16, 25:19, 25:20)

5 січня

Регіна - Волинь-Університет 0:3 (14:25, 14:25, 20:25)

Полісся-ЖДУ - Орбіта 3:0 (25:20, 25:22, 25:22)

СК Прометей - Хімік 3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 30:28)

Раніше, Галичанка та Орбіта здобули перемоги у 8 турі Суперліги.

Нагадаємо, Прометей програв дебютний матч у Кубку Виклику.