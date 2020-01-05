Збірна України програла Тунісу і посіла останнє місце на турнірі

Українці програли три матчі поспіль

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до Євро-2020 чоловіча збірна України з гандболу на міжнародному турнірі Yellow Cup-2020 програла всі матчі.

У заключному поєдинку команда Сергія Бебешка програла Тунісу з рахунком 32:34. Раніше українці програли Нідерландам в 3 м'ячі (27:30), а також зазнали нищівної поразки від Швейцарії (22:32).

Таким чином, українці програли три матчі поспіль і посіли останнє місце на Yellow Cup-2020.

Нагадаємо, що з 9 по 26 січня відбудеться чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків. Збірна України потрапила в групу В. Її суперниками є команди Австрії, Чехії та Північної Македонії.

Yellow Cup-2020

3 тур, 5 січня

Україна - Туніс 32:34 (15:18)

Раніше, тренер назвав завдання збірної України із гандболу на Євро-2020.